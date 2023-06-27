



На Пригожина оказывали сильное влияние командиры штурмовых отрядов "Вагнера"

На главу группы "Вагнер" Евгения Пригожина в ходе попытки мятежа сильное влияние оказывали командиры штурмовых отрядов, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.



"Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли, я это предварительно вычислил, на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти", – цитирует его агентство БелТА.



Также Лукашенко рассказал, что серьезную роль в организации переговоров с Пригожиным сыграл замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. Также в них участвовал директор ФСБ РФ Александр Бортников.

