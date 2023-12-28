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На Максима Галкина в России написали донос
28.12.2023 17:44 MIGnews.com

На Максима Галкина в России написали донос

Депутат Луговой, которого в Великобритании подозревают в соучастии в убийстве Александра Литвиненко, обвинил Галкина в финансировании ВСУ.

В своем телеграм-канале Луговой выложил два видео, где Максим во время концерта отвечает “Героям слава” на фразу “Слава Украине”.
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На втором рассказывает, что в канун Пасхи Россия разбомбила жилой дом в Одессе, и таким образом были убиты люди, в том числе трехмесячный ребенок, а также в этом видео Галкин перечисляет военные преступления России — убийствах мирных жителей в Буче и бомбежках Мариуполя. 

 

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