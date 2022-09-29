



На границах РФ с Финляндией и странами Балтии осталось 6000 солдат



С момента начала вторжения в Украину, Москва перебрасывает военные силы со своих баз на севере - с тем, чтобы восполнить постоянно растущие потери.



По словам трех высокопоставленных представителей европейских оборонных ведомств в регионе, из 30 000 российских солдат, которые когда-то стояли на границах стран Балтии и южной части Финляндии, до 80 процентов были переброшены на Украину, в результате чего у России остался лишь командный костяк на территории, которая когда-то была самым плотным сосредоточением военных сил против сил НАТО.



"Сокращение сил, которое мы наблюдаем в этом регионе за последние семь месяцев, очень значительное", - сказал один из высокопоставленных чиновников оборонного ведомства Северной Европы. "Россия десятилетиями имела здесь значительные наземные силы, которые теперь фактически просто исчезли".



Он подчеркнул, что воздушная мощь России в регионе не изменилась, а Северный флот - жемчужина военно-морской мощи России, который базируется на Кольском полуострове - остался относительно нетронутым. Однако Россия перебрасывает из региона в Украину вместе со своими войсками и другую высококлассную военную технику, включая зенитные установки и ракеты. Согласно спутниковым снимкам, полученным финским СМИ Yle в этом месяце, Россия вывела несколько зенитных систем С-300 из защитного кольца вокруг Санкт-Петербурга. Согласно спутниковым снимкам, один из районов базирования ракет в этом регионе, где дислоцируется 500-й зенитно-ракетный полк, похоже, был полностью покинут.



Новые оценки изменений в наземных силах проливают свет на то, как вторжение в Украину и тяжелые потери России на поле боя меняют военную карту Европы далеко за пределами границ Украины. Теперь чиновники оборонного ведомства во всем скандинавско-балтийском регионе задаются вопросом, как и когда Россия сможет восстановить свою группировку на северо-восточном фланге НАТО, особенно сейчас, когда Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО. Во вторник Словакия стала 28-м членом НАТО, ратифицировавшим вступление Финляндии и Швеции в НАТО, в результате чего Турция и Венгрия остались последними двумя странами блока, которые должны одобрить следующий раунд расширения НАТО.



"Они бросили на Украину почти все, что у них было", - сказал Йонатан Всевиов, генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии. "Но это очень узкий способ анализа угроз. Непосредственная прямая военная угроза [Балтийскому региону] сейчас явно невелика, потому что у наших границ нет профессиональных войск. Но это не значит, что Россия не опасна".



"Россия чрезвычайно опасна, и долгосрочная опасность России будет зависеть от исхода этой войны", - добавил он. "Если случится так, что они хотя бы частично добьются своих целей в Украине, то мы прогнозируем крайне тяжелые времена для всех нас в Европе".

