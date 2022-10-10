



На фоне протестов: Германия призывает ЕС ввести санкции против Ирана

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ввести запрет на въезд в Европейский Союз и заморозить активы тех, кто несет ответственность за "жестокие репрессии" в отношении антиправительственных демонстрантов в Иране.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Те, кто избивает женщин и девочек на улице, похищает людей, которые не хотят ничего, кроме свободной жизни, произвольно арестовывают их и приговаривают к смертной казни, стоят не на той стороне истории. Мы обеспечим, чтобы ЕС ввел запрет на въезд для тех, кто несет ответственность за эти жестокие репрессии, и заморозил их активы в ЕС", - заявила Бербок.



В то же время, чиновница не назвала конкретных лиц или организации, которые должны подвергнуться новым санкциям.