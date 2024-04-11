



Москвичка написала на сына донос за изучение Корана и украинского языка

Жительница Москвы Елена самолично написала донос на своего сына.



Якобы молодой человек начал учить украинский язык, кроме того, обзавелся Кораном и стал ходить в спортзал. Но и это не все. Парень, как оказалось, взялся за изучение о том, как делать дроны, а также стал интересоваться устройством снарядов и мин.



Все эти изменения произошли с молодым человеком после того, как он побывал на Дальнем Востоке. Материнское сердце не выдержало, и рука накатала донос на собственного ребенка.

