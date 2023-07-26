



Молдова сокращает число дипломатов РФ: Москва угрожает ответом

В Молдове решили сократить число сотрудников российского посольства в Кишиневе, чтобы уменьшить количество лиц, дестабилизирующих ситуацию в стране.



Об этом сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.



"Очень важно, чтобы дипломатические службы не только нашей страны, но и других государств были направлены на развитие хороших отношений, а не на дестабилизацию нашей страны", - пояснил он.



В частности, число дипломатов и технических сотрудников посольства РФ в Кишиневе будет сокращено с 84 до 25 человек. В частности, там останутся только 10 дипломатов и 15 техработников.



В Москве уже отреагировали на решение правительства Молдовы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила "ответом".