



Мировая борьба с выбросами парниковых газов имеет военное слепое пятно - Reuters

По мере того, как температура на планете достигает новых максимумов, ученые и группы защитников окружающей среды усиливают давление на ООН, чтобы заставить армии раскрыть информацию о всех своих выбросах и отменить давнее исключение, которое позволяло не учитывать некоторые данные о загрязнении климата, пишет Reuters.



Согласно оценке международных экспертов на 2022 год , среди крупнейших в мире потребителей топлива на долю вооруженных сил приходится 5,5% глобальных выбросов парниковых газов .



Но силы обороны не связаны международными соглашениями по климату, чтобы сообщать или сокращать свои выбросы углерода, а данные, которые публикуются некоторыми военными, ненадежны или в лучшем случае неполны, говорят ученые и академики.



Это связано с тем, что военные выбросы авиации, флота и военных учений, были исключены из Киотского протокола 1997 года о сокращении выбросов парниковых газов — и снова исключены из Парижских соглашений 2015 года — на том основании, что данные об использовании энергии армиями могут подорвать Национальную безопасность.



Теперь экологические группы Tipping Point North South и The Conflict and Environment Observatory вместе с учеными из британских университетов Ланкастера, Оксфорда и Королевы Марии являются одними из тех, кто выступает за более полную и прозрачную отчетность о военных выбросах.



Например, за первые пять месяцев 2023 года было опубликовано не менее 17 рецензируемых статей, что в три раза больше, чем за весь 2022 год, и больше, чем за предыдущие девять лет вместе взятые, по словам одного участника кампании, который отслеживает исследования по этому вопросу.



В феврале группы также призвали ООН включить отслеживание всех военных выбросов углерода, учитывая их важность для всеобъемлющего глобального учета.



На данный момент, однако, мало признаков того, что в этом году будет какой-либо ощутимый ответ на лоббистскую кампанию.



Группы, лоббирующие в ООН отмену военных исключений, указывают на всплеск выбросов, связанный с конфликтом на Украине, как на вескую причину для изменений.



Согласно отчету голландского эксперта по учету выбросов углерода Леннарда де Клерка, первые 12 месяцев войны в Украине приведут к чистому увеличению выбросов парниковых газов на 120 миллионов тонн, что эквивалентно годовому объему производства Сингапура, Швейцарии и Сирии вместе взятых.



Представитель министерства окружающей среды Украины заявил, что поддерживает усилия и будет добиваться поддержки от правительств на COP28 для более прозрачной отчетности о военных выбросах.