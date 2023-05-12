



Минобороны Беларуси заявило об усилении госграницы танками

В Минобороны Беларуси заявили, что некоторые танковые взводы их армии во время проверки боеготовности выполняют так называемую "задачу по усилению госграницы". Также в РБ решили снова продлить военные учения.



Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РБ.



"В ходе комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил военнослужащие танкового подразделения организовали охрану и оборону, а также инженерное оборудование района сосредоточения, осуществили маскировку вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении.



Указано, что танковые экипажи выполнили "контрольные стрельбы" из вооружения танка Т-72Б. Также военнослужащие якобы провели "занятия по тактической подготовке".



"Некоторые танковые взводы при проверке выполняют задачи по усилению государственной границы Республики Беларусь", - добавляют в Минобороны РБ.



По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", обучение ВС РБ/РФ в Беларуси продлено минимум до 22 мая.