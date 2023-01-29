



Министры отменили налог на одноразовую пластиковую посуду до одобрения Кнессета

Министры правительства проголосовали за отмену налога на одноразовую пластиковую посуду, что является ключевым требованием ультраортодоксальных партнеров премьер-министра Нетаниягу по коалиции.



“Мы пообещали и выполнили. Борьба со стоимостью жизни — это главная цель”, — заявил министр финансов Бецалель Смотрич.



Этот шаг ожидает одобрения Кнессета.



Израиль является вторым по величине потребителем одноразового пластика в мире на душу населения, и 90 процентов его пляжного мусора составляет пластик.



В ноябре 2021 года предыдущее правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых тарелок, мисок, чашек и соломинок на 11 шекелей (3,20 доллара США) за килограмм с целью сокращения использования на 40 процентов.



Это вызвало гнев ультраортодоксального сообщества, где использование одноразового пластика непропорционально велико.



Ранее в этом месяце в своем первом шаге при исполнении служебных обязанностей Смотрич поручил чиновникам министерства отменить повышение налогов, вызвав бурю негодования со стороны экологических активистов.



Министр охраны окружающей среды Идит Сильман голосовала против отмены налога.



В своем заявлении она сказала, что, хотя она понимает необходимость соблюдения коалиционных соглашений, которые включают в себя отмену налога, утилизация пластика наносит “огромный” ущерб окружающей среде и здоровью.



“Мы разработаем лучшую альтернативу для всех граждан Израиля”, — пообещала Сильман.



Сильман утверждает, что с самого начала Израиль должен был ввести “постепенный процесс”, а не навязывать решение, которое “вызывает антагонизм по отношению к конкретной части населения”, хотя она была главным кнутом коалиции, утвердившей налог.



Сильман добавила: “Поскольку налог зарекомендовал себя и привел к значительному сокращению потребления и уменьшению ущерба для окружающей среды и здоровья, вызванного использованием одноразовой посуды, это налогообложение не следует отменять без подходящей альтернативы”.