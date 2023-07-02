



Министр в Польше нашел свое объяснение беспорядкам во Франции

Беспорядки во Франции являются результатом провала миграционной политики.



Такое мнение выразил министр юстиции Польши Збигнев Зебро.



По его словам, это доказывает, что его страна выбрала правильную политику в отношении этого вопроса, отказываясь принимать еще больше мигрантов из-за пределов Европы.



"Это история о банкротстве миграционной политики и "культурного обогащения", о прогрессивном упадке и анархии. За Францией еще Бельгия, Швеция и так далее. Если Запад не может прийти в себя, то дайте нам, полякам, сделать правильные выводы. Да – референдуму, нет перемещению беженцев", – отметил он.

