



Министр от Ликуд: кто не согласен с правовой реформой, пусть уходят в отставку

Министр по разъяснительной работе Галит Дистель-Атбарьян призвала всех коллег из "Ликуда", кто поддерживают прекращение принятия закона о правовой реформе, уйти в отставку.



Соответствующее заявление она сделала днем, 23 марта.



"Всем депутатам от "Ликуда", которые планируют остановить принятие закона, предлагаю уйти в отставку. Желательно сегодня, а еще лучше, прямо сейчас", — сказала она.



По словам Дистель-Атбарьян, поддержка прекращения воплощения плана правовой реформы означала бы предательство мандата, полученного от его избирателей.

