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Министр от Ликуд: кто не согласен с правовой реформой, пусть уходят в отставку
23.03.2023 17:50 Алина Груднева

Министр от Ликуд: кто не согласен с правовой реформой, пусть уходят в отставку

Министр по разъяснительной работе Галит Дистель-Атбарьян призвала всех коллег из "Ликуда", кто поддерживают прекращение принятия закона о правовой реформе, уйти в отставку.

Соответствующее заявление она сделала днем, 23 марта.

"Всем депутатам от "Ликуда", которые планируют остановить принятие закона, предлагаю уйти в отставку. Желательно сегодня, а еще лучше, прямо сейчас", — сказала она.

По словам Дистель-Атбарьян, поддержка прекращения воплощения плана правовой реформы означала бы предательство мандата, полученного от его избирателей.
 

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