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Минэкономики против отмены железнодорожных работ в Шаббат
08.01.2023 19:46 Алина Груднева

Минэкономики против отмены железнодорожных работ в Шаббат

Министерство экономики ответило на требование лидера "Яадут А-Тора" Ицхака Гольдкнопфа к министру транспорта Мири Регев остановить проведение работ на железных дорогах в Шаббат.

Минэкономики выступило категорически против такого шага.

"Это работы, которые всегда выполнялись в рамках ежегодного разрешения, которое Израильские железные дороги должны проводить по техническому обслуживанию и обеспечению безопасности. Отменять их не планируется", — сказано в заявлении.

Что примечательно, ранее аналогичным образом ответили в министерстве транспорта. По данным минтранса, "работа не остановится". 
 

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