



Минэкономики против отмены железнодорожных работ в Шаббат

Министерство экономики ответило на требование лидера "Яадут А-Тора" Ицхака Гольдкнопфа к министру транспорта Мири Регев остановить проведение работ на железных дорогах в Шаббат.



Минэкономики выступило категорически против такого шага.



"Это работы, которые всегда выполнялись в рамках ежегодного разрешения, которое Израильские железные дороги должны проводить по техническому обслуживанию и обеспечению безопасности. Отменять их не планируется", — сказано в заявлении.



Что примечательно, ранее аналогичным образом ответили в министерстве транспорта. По данным минтранса, "работа не остановится".

