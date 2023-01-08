



Минтранс: работы на железных дорогах не будут останавливать в Шаббат

Лидер "Яадут А-Тора" Ицхак Гольдкнопф обратился к министру транспорта Мири Регев с призывом остановить проведение работ на железных дорогах в Шаббат.



Обращение Гольдкнопфа появилось после того, как в сети распространилось видео работ, проведенных во время Шаббата на израильских железных дорогах



Гольдкнопф призвал Регев "лично принять участие, чтобы немедленно прекратить работу в Шаббат". По словам политика, такая работа не соответствует принципу "пикуах нефеш".



Чиновники министерства транспорта ответили на требование Гольдкнопфа, заявив, что "работа на остановится".