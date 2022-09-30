



Михалков просит дать отсрочку работникам кино

Председатель Союза кинематографистов режиссер Никита Михалков попросил премьер-министра Михаила Мишустина об отсрочке от призыва по мобилизации для специалистов киноотрасли, занятых в общественно значимых проектах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы союза.



В своем обращении Михалков подчеркнул, что не просит освободить кого-либо от армии, но настаивает, что съемочные процессы, запущенные в основном на государственные деньги, «в случае если они действительно имеют художественную и нравственную ценность», должны быть завершены. «Именно на этот период я прошу дать отсрочку тем, без кого эти проекты не могут быть закончены», — приводят представители режиссера его слова.



