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Михаэли накинулась с критикой на Лапида и Ганца
23.01.2023 19:43 Алина Груднева

Михаэли накинулась с критикой на Лапида и Ганца

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли раскритиковала лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца за их призыв к компромиссу относительно правовой реформы. 

"Меня очень тревожат предложения, с которыми выступают Лапид и Ганц. Именно против таких призывов выходят протестовать демонстранты", - сказала она.

По словам Михаэли, отправлять такие предложения премьер-министру Биньямину Нетаниягу, будь то напрямую или через какого-либо посредника, равносильно тому, "чтобы сдаться ему".

Таким образом она ответила на недавний призыв со стороны Лапида к президенту Ицхаку Герцогу создать специальный комитет для проведения "сбалансированной" судебной реформы.

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