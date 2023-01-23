



Михаэли накинулась с критикой на Лапида и Ганца

Председатель "Авода" Мейрав Михаэли раскритиковала лидеров оппозиции Яира Лапида и Бени Ганца за их призыв к компромиссу относительно правовой реформы.



"Меня очень тревожат предложения, с которыми выступают Лапид и Ганц. Именно против таких призывов выходят протестовать демонстранты", - сказала она.



По словам Михаэли, отправлять такие предложения премьер-министру Биньямину Нетаниягу, будь то напрямую или через какого-либо посредника, равносильно тому, "чтобы сдаться ему".



Таким образом она ответила на недавний призыв со стороны Лапида к президенту Ицхаку Герцогу создать специальный комитет для проведения "сбалансированной" судебной реформы.