



Лапид предложил Герцогу создать президентский комитет по судебной реформе

Лидер оппозиции и бывший премьер-министр Яир Лапид сообщил, что предложил президенту Ицхаку Герцогу создать комитет для проведения "сбалансированной" судебной реформы.



Выступая на заседании своей фракции "Еш Атид" в Кнессете, Лапид сказал: "Я предложил президенту Герцогу сформировать президентский комитет, чтобы дать взвешенные и разумные рекомендации по совершенствованию судебной системы и найти надлежащий баланс между законодательной и судебной ветвями власти".



"Президент Герцог рассматривает это предложение. Я надеюсь и верю, что комитет будет сформирован и предотвратит разрушение нашей демократии и ужасный раскол среди народа Израиля", — добавил Лапид.



Предложение лидера оппозиции прозвучало на фоне массовых протестов против планов правительства радикально преобразовать судебную систему.



Правительство заявляет, что реформа необходима для того, чтобы вернуть правительству контроль над чрезмерно независимой судебной системой.

