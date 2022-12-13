



МИД Саудовской Аравии: если Иран получит ядерное оружие, ставки будут сделаны

В воскресенье, 11 декабря, министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что арабские соседи Ирана в Персидском заливе будут действовать, чтобы укрепить свою безопасность, если Тегеран получит ядерное оружие, сообщает Reuters .

“Если Иран получит действующее ядерное оружие, все ставки сделаны”, – ответил принц Фейсал на конференции по мировой политике в Абу-Даби на вопрос о таком сценарии.



“Мы находимся в очень опасном в регионе, можно ожидать, что государства региона обязательно будут думать, как они могут обеспечить свою безопасность”, – добавил он.



Хотя Эр-Рияд по-прежнему “скептически” относится к иранской ядерной сделке, принц Фейсал заявил в воскресенье, что поддерживает усилия по возрождению пакта “при условии, что он будет отправной, а не конечной точкой” для более прочного соглашения с Тегераном.



“Признаки прямо сейчас, к сожалению, не очень позитивны”, – сказал принц Фейсал, добавив: “Мы слышим от иранцев, что они не заинтересованы в программе создания ядерного оружия, было бы очень приятно верить в это. Нам нужно больше гарантий “.



Саудовская Аравия, являющаяся региональным противником Ирана, уже давно выступает против попыток Исламской Республики заполучить ядерное оружие.



Во время переговоров между Ираном и мировыми державами по ядерной сделке 2015 года Саудовская Аравия и другие крупные суннитские государства выразили обеспокоенность по поводу сделки, которая позволит Ирану производить ядерное оружие – позиция, которая очень близка к позиции Израиля по этому вопросу.