



Между Украиной и Польшей пробежала черная кошка: конфликт разгорается

Похоже, между президентами Украины и Польши всерьез пробежала черная кошка. Запланированная на среду встреча Владимира Зеленского и Анджея Дуды, которые отравились в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, не состоялась, хотя польский лидер заметил, мол, "она будет, но позже". Официальная причина — "организационные расхождения", пишет Rzeczpospolita.



Все началось с брифинга для польских СМИ, выступая на котором, президент Дуда защищал решение Варшавы ввести односторонние ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, которое Киев оспаривает в рамках ВТО. И так сильно защищал, что сравнил Украину с утопленником, заявив, что "каждый, кто когда-то участвовал в спасении утопленника, знает, что он невероятно опасен, что он может затянуть себя на глубину".



"Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", – считает Дуда.



"Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопленника? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопленник не причинил нам вреда, потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", – заявил он.



Дуда признался, что, несмотря на свои планы, не смог встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским "по организационным причинам" – задержке в графике выступлений лидеров на Генеральной ассамблее ООН, но не исключил, что встреча состоится позже.



Украина молчать не намерена и ответом на запрет импорта украинских товаров будет решение со своей стороны заблокировать импорт некоторых польских овощей и фруктов. Есть информация, что эмбарго введут на лук, помидоры, капусту и яблоки. Об этом заявил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он заметил, что Украина после пяти месяцев переговоров потеряла надежду по урегулированию вопросов вокруг украинской сельскохозяйственной продукции. Именно поэтому 18 сентября украинское правительство подало иск во Всемирную торговую организацию против Польши, Словакии и Венгрии. Сейчас украинское правительство не получило ответа Польши.



Он добавил, что Украина решила выбрать такой шаг по введению эмбарго на лук, помидоры, капусту и яблоки из Польши, чтобы убедить Варшаву сделать шаг назад и согласиться на разработанный в сотрудничестве с Евросоюзом механизм лицензирования торговли зерном, за который будет отвечать Украина.



Качка подчеркнул, что усилия Киева направлены не на ухудшение отношений с Польшей, а на то, чтобы разработать цивилизованные методы урегулирования диспутов.



Но и это еще не все. Из-за конфликта по импорту зерна в Польше заявили, что вероятно прекратят поддержку беженцев, которая охватывает отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, бесплатный доступ к школам и медобслуживанию.



Такие планы польской стороны во вторник, 19 сентября, озвучил государственный секретарь Канцелярии премьер-министра Польши Петр Мюллер.



Как сообщает Bloomberg, это может еще больше подорвать обострившиеся отношения между соседями из-за конфликта по импорту зерна.



"В то время как правительство в Варшаве было одним из самых больших сторонников Украины, помогая ей защититься от вторжения России, предлагая финансовую и военную помощь, связи между двумя странами ухудшаются накануне октябрьских выборов в Польше", - говорится в материале.



По словам Мюллера, поддержка беженцев, охватывающая отмену требований по проживанию и предоставлению разрешений на работу, безвозмездный доступ к школам, медицинскому обслуживанию и семейной помощи, не будет продлена в следующем году.



"Льготы для украинцев "не являются постоянными". Положения закона носят временный характер, а сейчас решения об их продлении нет",- сказал Мюллер.



Заместитель министра семьи и социальной политики Анна Шмидт заявила, что страна потратила около 550 миллионов долларов на помощь для бежавших в Польшу украинских семей.



Напомним, ранее Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на три восточноевропейских страны, которые продлили запрет на импорт зерна в одностороннем порядке, несмотря на то, что Еврокомиссия отменила действие ограничительных мер. В то же время Польша, Венгрия и Словакия отказались от работы координационной платформы ЕК по украинскому зерну из-за возможного подачи Украиной иска в ВТО.