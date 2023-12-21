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"Месть за Киевстар"
21.12.2023 03:30 MIGnews.com

"Месть за Киевстар"

Хакеры Blackjack провели мощную кибероперацию, направленную на полное уничтожение IT-инфраструктуры ГК "Росводоканал" и поделились некоторыми эксклюзивными подробностями проделанной работы.

ГК "Росводоканал" - это крупнейший российский частный оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечивающий доступ к чистой воде для 7 млн пользователей.

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В ходе атаки получен доступ и зашифровано более 6000 ПК сотрудников компании, удалено более 65 виртуальных машин на доменном гипервизоре с объемом данных более 50 ТБ данных, на которых размещались внутренний документооборот, корпоративная почта, сервисы киберзащиты, резервные копии данных и тому подобное.

Хакеры Blackjack провели мощную кибероперацию, направленную на полное уничтожение IT-инфраструктуры ГК "Росводоканал" и поделились некоторыми эксклюзивными подробностями проделанной работы.
 

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