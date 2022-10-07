



Меркель: Мир в Европе невозможен без РФ

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель во время церемонии, посвященной 77-летию Süddeutsche Zeitung, в Мюнхене заявила, что прочный мир в Европе возможен лишь при участии РФ. Кроме того, по ее словам, нельзя игнорировать угрозы президента Путина в контексте войны в Украине.



Меркель подчеркнула, что полномасштабное российское вторжение в Украину стало "глубоким поворотным моментом". Бывший канцлер считает, что к словам Путина нужно относиться серьезнее, а не рассматривать "их как блеф с самого начала".



"Пока нам не удалось этого сделать, холодная война на самом деле еще не закончилась", — отметила Меркель.