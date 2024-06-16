



Мелони: "Мы заставим Россию сдаться"

"Если Россия не согласится с условиями мира, мы заставим ее сдаться", - заявила на саммите мира премьер-министр Италии Джорджия Мелони



"Защищать Украину означает объединить все усилия международного сообщества. Если Россия не согласится с условиями, мы заставим ее сдаться. Нам нужно установить минимальные условия для этой дискуссии", - сказала она.



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Мелони еще раз подчеркнула, что война в Украине - это агрессия против европейского государства.



"Мир в Украине не означает, что Украина должна сдаться, как считает президент Путин. Этого не будет. Ставить такие условия – не приемлемо. Надо развеять нарративы путинской пропаганды. Сейчас идет дискуссия по трем важным вопросам - продовольственная, радиационная, гуманитарная безопасность. И мы должны посмотреть, что мы можем построить на базе сегодняшней дискуссии. Италия и дальше хотела бы участвовать в этом и помочь Украине уверенно смотреть в будущее", - констатировала премьер.

