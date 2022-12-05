



Меир Поруш требует полного контроля над расследованием катастрофы на горе Мерон

Депутат Кнессета от партии "Яадут а-Тора" Меир Поруш в рамках переговоров о коалиционном соглашении с "Ликуд" в воскресенье, 4 декабря, потребовал единоличного контроля над подготовкой к ежегодной церемонии Лаг Баомер хиллула - памяти катастрофы на горе Мерон, где в 2021 году были затоптаны насмерть 45 человек.



Поруш, который, как ожидается, будет назначен новым министром по делам Иерусалима, также хочет, чтобы ответственность за выполнение выводов по расследованию причин происшедшего была возложена на комиссию по расследованию катастрофы на горе Мерон, которая должна возобновить свою работу 13 декабря.



Ранее ультраортодоксальный депутат Кнессета выступал против формирования комиссии, которая, по его словам, "развратит организованную религиозную общественность в Израиле".



Источники говорят, что Поруш может игнорировать рекомендации государственного расследования, в частности разрешив зажигание большего количества костров, чем было рекомендовано ранее.



Источники, участвующие в коалиционных переговорах, сообщают, что окончательное решение по требованиям Поруша еще не принято и оно "остается в стадии обсуждения". Однако, по словам источника, "ответственность за подготовкой к ежегодной церемонии Лаг Баомер хиллула должна быть в руках ультраортодоксальной партии для получения наилучшего результата".