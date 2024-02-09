



Медведев разразился "страшными проклятиями" в адрес нового главкома ВСУ

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в "яркой форме", которая свойственна его высказываниям, осыпал "страшными проклятиями" нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, заменившего Валерия Залужного.



"Глядя на биографию нового главкома ВСУ Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения. Ненависти ко всем, кто причастен к развалу Советского Союза (а по сути, Российской империи), в результате которого исчезла огромная страна, балансирующая миропорядок, и миллионы людей были осуждены за страдания и смерть", - написал он.



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Медведев также выразил презрение к западным странам, которые якобы "подтолкнули" так называемые "братские народы", в лице которых он назвал РФ и Украину, к "новой гражданской войне".



"Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких. Пусть земля горит у него под ногами", - разразился Медведев.



Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что новый главнокомандующий ВСУ родился во Владимирской области РФ во времена СССР. После распада он остался в независимой Украине, где служил в украинской армии. Что примечательно, в РФ Сырский никакой присяги и никогда не давал.