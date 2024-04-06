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Медведев обвинил Макрона в причастности к теракту в Крокусе
06.04.2024 23:30 Алина Груднева

Медведев обвинил Макрона в причастности к теракту в Крокусе

Дмитрий Медведев в очередной раз заговорил об "украинском следе" в теракте, который был совершен к "Крокус Сити Холле" в Подмосковье.

По его словам, организаторы якобы "прячутся в тени ИГИЛ».

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Также Медведев объявил, будто в теракте "соучастниками" являются страны НАТО. 

"Очевидно, что Макрон и ряд других западных руководителей - спонсоры этого ужасного теракта. Этому нет прощения. Здесь не прикрыться иммунитетами. И отныне они не просто враги России", - сказал Медведев.

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