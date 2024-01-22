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Маск: В X меньше антисемитизма, чем в других приложениях
22.01.2024 19:45 MIGnews.com

Маск: В X меньше антисемитизма, чем в других приложениях

Согласно результатам аудита, проведенного по заказу компании X, на ее платформе меньше антисемитского контента, чем на других платформах, заявил владелец X Илон Маск на конференции по борьбе с антисемитизмом.

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"Внешние аудиты, которые мы проводили... показывают, что на X меньше всего антисемитизма, если рассматривать все другие социальные приложения", - сказал он на конференции.
 

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