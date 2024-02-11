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Маск ответил на сообщения о продаже Starlink России
11.02.2024 21:41 Алина Груднева

Маск ответил на сообщения о продаже Starlink России

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал сообщения о том, что Россия заполучила терминалы Starlink, которые использует в войне против Украины.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Х.

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По его словам, в СМИ распространяют сообщения о том, что SpaceX продает России Starlink. 

"Это в корне неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно России", - ответил он.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование систем спутниковой связи Starlink россиянами на фронте.

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