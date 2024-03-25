



Макрон: цинично обвинять в теракте в "Крокусе" Украину

Обвинять Украину в причастности к теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье цинично и контрпродуктивно.



По данным информагентства Reuters, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, данные разведслужб действительно указывают на то, что теракт совершил ИГИЛ.



"Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обратить его против Украины", - подчеркнул он.