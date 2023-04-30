



Маккарти приземлился в Израиле: связи с США будут только укрепляться

Особая связь Израиля с Соединенными Штатами будет только укрепляться в течение следующих 75 лет, заявил спикер палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти после приземления в Израиле в составе двухпартийной делегации из 19 членов Конгресса в воскресенье днем.



Маккарти, который много раз посещал Израиль и известен как решительный сторонник еврейского государства, должен выступить на пленуме Кнессета в понедельник.



Это первая зарубежная поездка Маккарти с тех пор, как он стал спикером в январе этого года, но в прошлом он много раз бывал в Израиле.



Его визит позиционируется как празднование американо-израильских связей за последние 75 лет и как важный шаг в закладке фундамента отношений между двумя странами на следующие 75 лет.



Спикер Кнессета Амир Охана , пригласивший его в Израиль, встретил его и делегацию в аэропорту.



"Мистер Председатель, для меня большая честь приветствовать вас в Израиле", — сказал Охана.



"Спасибо, что приняли мое приглашение и выбрали Кнессет в качестве первого парламента в мире, который вы посетите. Я очень ценю тот факт, что вы прибыли во главе важной двухпартийной делегации. Я с нетерпением жду совместной работы, которая укрепит связь между нашими двумя парламентами", — сказал Охана.



Находясь в Израиле, он также встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и возложит венок к Яд Вашем, всемирному центру памяти жертв Холокоста.



Его делегация прибыла в Израиль из Иордании, где Маккарти встретился с королем Абдаллой.



