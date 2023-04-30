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Маккарти приземлился в Израиле: связи с США будут только укрепляться
30.04.2023 14:55 Ирина Демьянова

Маккарти приземлился в Израиле: связи с США будут только укрепляться

Особая связь Израиля с Соединенными Штатами будет только укрепляться в течение следующих 75 лет, заявил спикер палаты представителей республиканцев Кевин Маккарти после приземления в Израиле в составе двухпартийной делегации из 19 членов Конгресса в воскресенье днем.

Маккарти, который много раз посещал Израиль и известен как решительный сторонник еврейского государства, должен выступить на пленуме Кнессета в понедельник.

Это первая зарубежная поездка Маккарти с тех пор, как он стал спикером в январе этого года, но в прошлом он много раз бывал в Израиле.

Его визит позиционируется как празднование американо-израильских связей за последние 75 лет и как важный шаг в закладке фундамента отношений между двумя странами на следующие 75 лет.

Спикер Кнессета Амир Охана , пригласивший его в Израиль, встретил его и делегацию в аэропорту.

"Мистер Председатель, для меня большая честь приветствовать вас в Израиле", — сказал Охана.

"Спасибо, что приняли мое приглашение и выбрали Кнессет в качестве первого парламента в мире, который вы посетите. Я очень ценю тот факт, что вы прибыли во главе важной двухпартийной делегации. Я с нетерпением жду совместной работы, которая укрепит связь между нашими двумя парламентами", — сказал Охана.

Находясь в Израиле, он также встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и возложит венок к Яд Вашем, всемирному центру памяти жертв Холокоста.

Его делегация прибыла в Израиль из Иордании, где Маккарти встретился с королем Абдаллой.

 

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