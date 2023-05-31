



МАГАТЭ представило в ООН пять принципов защиты Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии ООН (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил пять принципов защиты Запорожской атомной электростанции Украины. Об этом он заявил во время выступления 30 мая в Совбезе ООН.



Принципы защиты ЗАЭС:

Не должно быть никаких нападений со стороны или против станции, в частности на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критически важную инфраструктуру или персонал.

ЗАЭС не должна использоваться в качестве склада или базы для тяжелого вооружения.

Электроснабжение АЭС не должно подвергаться опасности.

Все конструкции, системы и элементы, необходимые для безопасной и надежной эксплуатации ЗАЭС должны быть защищены от атак.

Не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Рафаэль Гросси подчеркнул, что эти меры нужны, чтобы предотвратить опасный выброс радиоактивных материалов.



“Ситуация с ядерной безопасностью и защитой, в частности, на Запорожской АЭС, продолжает оставаться чрезвычайно хрупкой и опасной. Военные действия в регионе продолжаются, а в ближайшее время они могут значительно усилиться”, – отметил гендиректор МАГАТЭ.



ЗАЭС оккупировали российские военные в начале марта 2022, с тех пор она работает под их контролем. С августа войска РФ регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию ​​несколько раз полностью отсоединяли от энергосети.



В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства, которые периодически меняются.



Украина настаивает на выводе российских войск со станции. Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, мир остается на грани радиационной катастрофы.