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МАГАТЭ бьет тревогу из-за потенциала Ирана
26.02.2024 21:57 Алина Груднева

МАГАТЭ бьет тревогу из-за потенциала Ирана

В МАГАТЭ выразили "растущую обеспокоенность" по поводу способности Ирана создавать ядерное оружие.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на отчет агентства.

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"Публичные заявления, сделанные в Иране относительно его технических возможностей по производству ядерного оружия, только усиливают обеспокоенность по поводу правильности и полноты заявлений Ирана о гарантиях", - отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, Тегеран должен полностью сотрудничать с МАГАТЭ, поскольку отношения между двумя сторонами неуклонно ухудшаются.

Ранее в отчете МАГАТЭ было сказано, что запасы обогащенного урана в Иране превысили в 27 раз предел, установленный в соглашении 2015 года.
 

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