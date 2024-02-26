



МАГАТЭ бьет тревогу из-за потенциала Ирана

В МАГАТЭ выразили "растущую обеспокоенность" по поводу способности Ирана создавать ядерное оружие.



Об этом сообщает AFP со ссылкой на отчет агентства.



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"Публичные заявления, сделанные в Иране относительно его технических возможностей по производству ядерного оружия, только усиливают обеспокоенность по поводу правильности и полноты заявлений Ирана о гарантиях", - отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



По его словам, Тегеран должен полностью сотрудничать с МАГАТЭ, поскольку отношения между двумя сторонами неуклонно ухудшаются.



Ранее в отчете МАГАТЭ было сказано, что запасы обогащенного урана в Иране превысили в 27 раз предел, установленный в соглашении 2015 года.

