



МАГАТЭ: запасы обогащенного урана в Иране в 27 раз превышает норму

Запасы обогащенного урана в Иране превысили в 27 раз предел, установленный в соглашении 2015 года.



Об этом говорится в новом отчете МАГАТЭ, опубликованном 26 февраля.



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Уточняется, что в Иране по состоянию на 10 февраля запас обогащенного урана оценивался в 5525,5 кг, что на 1038,7 кг больше, чем в последнем квартальном отчете, который был представлен в ноябре.



По данным МАГАТЭ, запасы урана у Ирана, обогащенного почти до создания ядерного оружия, немного сократились.



Тегеран "разбавил" 31,8 кг урана с обогащением до 60%, чтобы произвести 97,9 кг урана с уровнем обогащения до 20%.