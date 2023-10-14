



Лувр закрыт: Во Франции объявили режим "чрезвычайной готовности к нападению"

Правительство Франции объявило в пятницу вечером состояние "чрезвычайной готовности к нападению" на фоне опасений последствий конфликта между Израилем и ХАМАС.



Премьер-министр Элизабет Борн "решила поднять позицию плана контртеррористической готовности Vigipirate до уровня "чрезвычайной готовности к нападению". Об этом сообщила правительственная канцелярия после совещания по вопросам безопасности в Елисейском дворце с участием президента Эммануэля Макрона.



Высшую степень готовности объяснил глава МВД Жеральд Дарманен.



"Когда мы переходим на этот уровень бдительности, мы должны предписать всем французам, всем администрациям быть осторожными", – сказал министр, уточнив, что распоряжение "позволит военным операции Sentinel развернуться во всю мощь".



"Будет задействовано еще несколько тысяч человек для помощи полиции и жандармерии, чтобы контролировать торговые центры и защищать французов в их повседневной жизни", – отметил Дарманен.



По его словам, уровень "чрезвычайной готовности к нападению" системы Vigipirate, подчиняющейся главе правительства, позволяет не только мобилизовать ресурсы, но и распространять информацию, которая может защитить граждан в кризисной ситуации. В рамках плана, закрыт ряд общественных учреждений,в том числе Лувр.



"Лувр получил письменное сообщение о том, что существует риск для музея и его посетителей", – сообщила пресс-служба музея. "Мы решили эвакуировать и закрыть его на день, пока проведем необходимые проверки".