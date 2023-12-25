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Лукашенко на встрече с Путиным пригрозил Украине крахом
25.12.2023 18:51 Алина Груднева

Лукашенко на встрече с Путиным пригрозил Украине крахом

Глава Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным пригрозил Украине "крахом".

По данным информационного агентства "Белта", такое заявление он сделал во время встречи в Санкт-Петербурге.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, есть ли шанс того того, что война может завершиться в 2024 году.

"Думаю, что самый шанс. Будем с ними как-то плотнее работать, чтобы они понимали, что это единственный шанс. Если они им не воспользуются, будет вообще крах. Давление очень сильное уже. Вы, наверное, по пресс-конференции Зеленского заметили, что он начинает понимать", - сказал он.

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