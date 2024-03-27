



Лукашенко проверил боеготовность на границе со странами НАТО

Александр Лукашенко встретился с военными, чтобы проверить боевую готовность в Сувалкском коридоре в случае войны с НАТО.



"Они все время вякают про Сувалкский коридор, сколько тут километров до территории РФ?" - спросил он у главы оборонного ведомства Хренина.



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Узнав о том, что там "по прямой - 42 км", он продолжил: "Зря они вякают". Лукашенко предупредил, что белорусам придется противостоять Балтийским странам и даже придется "прихватить" кусок Польши.



"Все действия спланированы. Вопросы боевой готовности отрабатываются. Состав готовится. Исполняется распоряжение министра обороны в рамках подготовки укрепрайонов", - ответил ему командующий войсками Северо-западного оперативного командования.

