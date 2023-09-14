



Лукашенко признали соучастником вывоза детей из Украины, призвав его арестовать

Европарламент признал Лукашенко соучастником вывоза детей из оккупированных территорий Украины и призвал Международный уголовный суд выдать ордер на его арест, осудив незаконный вывоз более 2 150 детей, в том числе сирот, из оккупированных Россией районов Украины в так называемые оздоровительные лагеря в Беларуси, где они подвергаются русификации.



“Европарламент считает Лукашенко таким же ответственным за эти военные преступления, как Владимира Путина и Марию Львову-Белову, и поэтому призывает МУС рассмотреть вопрос о выдаче аналогичного международного ордера на арест Лукашенко”, – говорится в тексте принятой резолюции.



Европарламент также решительно “осудил втягивание режима Лукашенко в войну РФ против Украины, а также пропаганду разжигания ненависти, дезинформации и пропаганды, перекликающиеся с воинственной риторикой Москвы; осудил массовое снабжение режимом российских агрессоров боеприпасами и военной техникой, в частности производство запчастей для российской армии, а также размещение российских войск в Беларуси”.



Депутаты Евросоюза также отметили, что, допустив необоснованную агрессивную войну России против Украины, режим Лукашенко стал соучастником преступлений, совершенных Россией, что накладывает ответственность за разрушения и ущерб, нанесенные Украине. В своей резолюции они добавили, что специальный международный трибунал “должен обладать юрисдикцией для расследования преступлений не только Путина и российского политического и военного руководства, но и белорусского руководства”.