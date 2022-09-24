Литва откажет в убежище россиянам-уклонистам
Литва не намерена предоставлять убежище россиянам, пытающимся скрыться от частичной мобилизации.
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис .
"Русские должны остаться и сражаться. Против Путина", - сказал он.
В свою очередь, Латвия пообещала лишать вида на жительство россиян, которые не знают языка.
ВНЖ будут отозваны с 1 сентября 2023 года. Чтобы продлить срок действия документа, россиянам нужно выучить латышский язык.
Кроме того, россияне не смогут получить визы по работе сроком до одного года.