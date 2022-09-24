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Литва откажет в убежище россиянам-уклонистам
24.09.2022 04:30 Алина Груднева

Литва откажет в убежище россиянам-уклонистам

Литва не намерена предоставлять убежище россиянам, пытающимся скрыться от частичной мобилизации.

 
Об этом сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис .
 
"Русские должны остаться и сражаться. Против Путина", - сказал он.
 
В свою очередь, Латвия пообещала лишать вида на жительство россиян, которые не знают языка.
 
ВНЖ будут отозваны с 1 сентября 2023 года. Чтобы продлить срок действия документа, россиянам нужно выучить латышский язык.
 
Кроме того, россияне не смогут получить визы по работе сроком до одного года.

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