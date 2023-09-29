



Литва обязала владельцев автомобилей с российскими номерами вывезти их из страны

Литовская таможня опубликовала новые требования к владельцам автомобилей с российскими номерами.



Согласно новым правилам, машины, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть страну и территорию Евросоюза в течение шести месяцев со дня въезда.



Нарушителям грозит штраф и конфискация машины. Согласно заявлению ведомства, новые правила вводятся для соблюдения санкционного режима.



Ранее Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша запретили въезд на свою территорию легковых автомобилей, зарегистрированных в России.



Единственной европейской страной, в которую пока можно въехать на автомобиле с российскими номерами, остается Норвегия, — она не входит в Евросоюз, но входит в Шенгенскую зону (погранпереход есть в Мурманской области). Однако, как писали СМИ, власти Норвегии также готовятся ввести аналогичный запрет.



Европейские страны приняли такие решения после публикации рекомендаций Еврокомиссии.