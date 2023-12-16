



Литовский дипломат высказал мнение о возможном выходе Венгрии из ЕС

В недавнем посте в Facebook, Арнольдас Пранцкевичюс, Постоянный представитель Литвы в Европейском Союзе, намекнул на то, что Венгрии следует рассмотреть выход из ЕС. Это заявление было вызвано несоответствием между основными ценностями Венгрии и принципами солидарности и взаимного доверия, которые являются ключевыми для Евросоюза.



В своем обращении Пранцкевичюс не упомянул Венгрию или ее премьер-министра Виктора Орбана напрямую, однако сделал косвенное замечание о "лидере", который был против выделения 50 миллиардов евро в помощь Украине и активно публиковал свои достижения в Twitter.



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Литовский представитель также выразил надежду, что Венгрия никогда не столкнется с ужасами войны, аналогичными тем, что переживает Украина, включая бомбардировки городов и оккупацию территории. Пранцкевичюс завершил свое высказывание, выразив пожелание, чтобы Венгрия избежала ситуаций, когда она нуждается в солидарности в критические моменты, и чтобы союзники не отказали ей в помощи.

