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"Ликуд" призывает расследовать вмешательство ПА в предстоящие выборы
24.08.2022 19:24 Ольга Белозерова

"Ликуд" призывает расследовать вмешательство ПА в предстоящие выборы

Партия "Ликуд" просит юридического советника правительства расследовать сообщения о вмешательстве Палестинской автономии в предстоящие выборы в Израиле.

Об этом сообщает Times of Israel.

Запрос поступил после того, как стало известно, что депутаты Объединенного Списка посещали Рамаллу, где встречались с главой разведки ПА Маджедом Фараджем. Во время этих встреч Фарадж пытался убедить Объединенный Список воссоединиться с РААМ.

Официальные лица ПА подчеркнули, что они не намерены вмешиваться в ноябрьские выборы и что любые встречи с арабскими депутатами не проводились с этой целью.

Однако, в "Ликуде" считают, что встречи являются "заговором  с целью повлиять на результаты выборов и создать правительство, которое поддержат РААМ и Объединенный Список". 

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