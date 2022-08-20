



"Только не Биби": что происходило на тайных встречах в Рамалле

На этой неделе близкое доверенное лицо председателя ПА Махмуда Аббаса провел тайные встречи с депутатами Объединенного Списка, чтобы убедить их воссоединиться с РААМ.



12-й канал израильского ТВ сообщает, что глава службы общей разведки ПА Маджед Фарадж дважды встречался с Айманом Уда (Хадаш), Ахмедом Тиби (Таал) и Сами Абу Шхаде (Балад).



По данным 12-го канала, Фарадж выразил обеспокоенность ПА по поводу возможности более низкой явки израильских арабов на предстоящих выборах, которые пройдут в Израиле в ноябре. В ПА обеспокоены, что низкая явка среди арабов может привести к возвращению Биньямина Нетаниягу ко власти.



Стоит отметить, что за последний год отношения Израиля и ПА значительно потеплели, Иерусалим предпринял ряд экономических мер, направленных на улучшение жизни палестинцев. Правительство во главе с Нетаниягу, скорее всего, будет менее склонно продолжать такие шаги.



Фарадж, убежденный, что воссоединение Объединенного Списка с РААМ, улучшит явку избирателей, призвал представителей Объединенного Списка отложить в сторону разногласия с РААМ и даже предложил, чтобы ПА могла помочь выступить посредником между ними.



Как утверждается, депутаты сказали Фараджу, что такие усилия вряд ли увенчаются успехом из-за решимости партии РААМ работать независимо.



12-й канал также процитировал высокопоставленного палестинского чиновника, который подтвердил факт встреч, но сказал, что это было частью обычного взаимодействия ПА с израильскими депутатами, и категорически отрицал, что темой обсуждения было вмешательство в предстоящие выборы.



В Объединенном Списке отказались комментировать отчет 12-го канала. А вот в партии "Ликуд" уже отреагировали, заявив, что это была попытка ПА вмешаться в израильские выборы. В партии "Ликуд" заявили, что собираются обратиться по этому поводу в ШАБАК.