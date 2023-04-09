



“Ликуд”: Лапид играет в политику, пока Израиль находится под угрозой

В ответ на обвинения Яира Лапида в том, что правительство сеет опасный хаос, партия “Ликуд” заявляет, что именно лидер оппозиции подвергает опасности Израиль, отказываясь транслировать сообщение о единстве.



“В то время как Израиль сражается на трех фронтах, Яир Лапид предпочел заниматься мелкой политикой, а не транслировать сообщение о безоговорочном единстве нашим врагам»”, – говорится в заявлении партии.



“Ликуд” обвиняет Лапида в причинении “критического вреда” согласием на сделку с Ливаном по установлению морских границ и утверждает, что в Иране его широко цитируют как человека, предсказывающего падение Израиля.



“В то время, когда Насралла и Ханийе сидят вместе под фотографией иранского покровителя, призывающего к нашему уничтожению, мы ожидаем от лидера оппозиции большей национальной ответственности”, – считают в “Ликуд”.