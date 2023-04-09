



Лапид – Нетаниягу: Наши враги на всех аренах видят негодное правительство

Яир Лапид рассказал о подробностях разговора с премьером. Выступая в телеобращении, глава оппозиции Яир Лапид сказал, что он покинул брифинг по безопасности с премьер-министром Биньямином Нетаниягу более обеспокоенным, чем когда он пришел.



“Я сказал Нетаниягу, что ему нужно объявить о снятии вопроса об увольнении министра обороны Галанта, признать, что он не может полагаться на свой кабинет, и создать небольшой стабильный форум по вопросам безопасности, чтобы справиться с ситуацией”, – сообщил Лапид.



По его словам, глава оппозиции предложил премьер-министру лишить министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира какой-либо ответственности за Храмовую гору.



“У нас не может быть клоуна TikTok, который потерял доверие полиции и сил, управляющих делами на местах”, – сказал он.



Лапид обвиняет в проблемах безопасности нестабильность и хаос внутри кабинета Нетаниягу.



“Наши враги на всех аренах видят негодное правительство. Кабинет, которому никто не доверяет. Министр обороны на испытательном сроке, уволенный за правду. Министр национальной безопасности, который сливает записи начальника полиции. Министр финансов, который говорит, что хочет стереть деревни с лица земли”, – добавил Лапид.