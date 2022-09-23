



Лидер Судана: поеду в Израиль, если получу приглашение

Главный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан готов приехать в Израиль с официальным визитом, если его пригласят.

Такое заявление он сделал в интервью The Associated Press в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Генерала спросили, посетит ли он, как лидер Судана, Израиль, укрепив отношения между двумя странами.

"Основа отношений — примирение, поэтому, если было представлено приглашение и есть средства для этого, я поеду", — сказал Бурхан.