Новости » Политика
Лидер Судана: поеду в Израиль, если получу приглашение
23.09.2022 19:52 Алина Груднева

Лидер Судана: поеду в Израиль, если получу приглашение

Главный генерал Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан готов приехать в Израиль с официальным визитом, если его пригласят.

 
Такое заявление он сделал в интервью The Associated Press в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
 
Генерала спросили, посетит ли он, как лидер Судана, Израиль, укрепив отношения между двумя странами.
 
"Основа отношений — примирение, поэтому, если было представлено приглашение и есть средства для этого, я поеду", — сказал Бурхан.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы