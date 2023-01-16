



Левин: дело против Нетаниягу убедило израильтян в необходимости реформы

Министр юстиции Ярив Левин считает, что обвинения против премьер-министру Биньямину Нетаниягу убедили израильтян в необходимости проведения серьезной реформы судебной системы.



Об этом он сказал, выступая в Кнессете.



"Скажу вам правду, три обвинительных акта такого рода действительно способствовали очень широкому общественному пониманию того, что в системе есть сбои, которые необходимо исправить", — сказал Левин.



Что примечательно, политики, выступающие против нынешнего правительства и его планов радикально изменить судебную систему, уже давно утверждают, что Нетаниягу продвижением таких реформ пытается избежать уголовного преследования.

