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Левин: дело против Нетаниягу убедило израильтян в необходимости реформы
16.01.2023 20:00 Алина Груднева

Левин: дело против Нетаниягу убедило израильтян в необходимости реформы

Министр юстиции Ярив Левин считает, что обвинения против премьер-министру Биньямину Нетаниягу убедили израильтян в необходимости проведения серьезной реформы судебной системы.

Об этом он сказал, выступая в Кнессете.

"Скажу вам правду, три обвинительных акта такого рода действительно способствовали очень широкому общественному пониманию того, что в системе есть сбои, которые необходимо исправить", — сказал Левин.

Что примечательно, политики, выступающие против нынешнего правительства и его планов радикально изменить судебную систему, уже давно утверждают, что Нетаниягу продвижением таких реформ пытается избежать уголовного преследования.
 

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