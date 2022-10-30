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Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине
30.10.2022 16:30 Ольга Белозерова

Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство, включая президента Владимира Путина, по-прежнему готово к переговорам по Украине. 

Об этом сообщает ТАСС.

"Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями", - заявил Лавров. 

 

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