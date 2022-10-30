



Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российское руководство, включая президента Владимира Путина, по-прежнему готово к переговорам по Украине.



Об этом сообщает ТАСС.



"Готовность России, включая ее президента, к переговорам [по Украине], она остается неизменной. Мы всегда будем готовы выслушать, какие же предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, если к нам будут обращаться с какими-то реалистичными предложениями", - заявил Лавров.



