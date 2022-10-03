



Лавров сравнил США с Гитлером

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США на сегодняшний день подчинили себе коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент войны против РФ. По его словам, подобную стратегию применял Гитлер в отношении СССР.



"Как и тогда, нынешним планам Запада не суждено сбыться. Об этом предельно ясно сказал президент в Кремле", – сказал министр.



По его словам, РФ, в отличии США, реагирует на реальные угрозы, а не на выдуманные.



"Потом были Югославия, которую США и НАТО пытались "вбомбить" в демократию, разрушенный Ирак, где так и не нашли оружие массового уничтожения, погруженная в хаос Ливия. Теперь наступил момент истины. Мы реагируем не на выдуманные угрозы в далеких странах, мы защищаем свои границы, свою Родину, весь наш народ от реального геноцида, устроенного потомками и последователями нацистских приспешников, которые пошли на службу заокеанским хозяевам", – добавил он.