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Лавров пригрозил США "ядерным сдерживанием"
30.05.2024 09:17 Алина Груднева

Лавров пригрозил США "ядерным сдерживанием"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам Америки "ядерным сдерживанием".

Соответствующее заявление он сделал в интервью информагентству РИА Новости, комментируя возможность размещения американского оружия в странах Европы.

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"Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", - сказал он.

По словам Лаврова, проблема размещения американских ракет касается, в том числе, Китая.

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