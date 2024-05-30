



Лавров пригрозил США "ядерным сдерживанием"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил Соединенным Штатам Америки "ядерным сдерживанием".



Соответствующее заявление он сделал в интервью информагентству РИА Новости, комментируя возможность размещения американского оружия в странах Европы.



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"Не исключаем дополнительных шагов в сфере ядерного сдерживания: ведь американские ракеты передового базирования смогут накрывать командные пункты и места размещения наших ядерных сил", - сказал он.



По словам Лаврова, проблема размещения американских ракет касается, в том числе, Китая.