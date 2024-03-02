



Лавров не смог выключить микрофон: “Они думают, что я тупой”

Эта странная ремарка от Лаврова прозвучала тогда, когда ему ведущий подсказывал как выключить микрофон, потому что Лавров так и не понял, где он выключается.



“They believe I’m stupid” — сказал Лавров, что переводится буквально: “Они думают, что я тупой”.