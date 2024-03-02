Лавров не смог выключить микрофон: “Они думают, что я тупой”
Эта странная ремарка от Лаврова прозвучала тогда, когда ему ведущий подсказывал как выключить микрофон, потому что Лавров так и не понял, где он выключается.
“They believe I’m stupid” — сказал Лавров, что переводится буквально: “Они думают, что я тупой”.
«They believe I’m stupid» — «Они думают, что я тупой»: Сергей Лавров не смог включить микрофон с первого раза pic.twitter.com/w1RlFUozin— 🇮🇱Рыжая Израильтянка Жаннетта🇺🇦 (@JeannetteBaron) March 1, 2024