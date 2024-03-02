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Лавров не смог выключить микрофон: “Они думают, что я тупой”
02.03.2024 22:30 MIGnews.com

Лавров не смог выключить микрофон: “Они думают, что я тупой”

Эта странная ремарка от Лаврова прозвучала тогда, когда ему ведущий подсказывал как выключить микрофон, потому что Лавров так и не понял, где он выключается.

“They believe I’m stupid” —  сказал Лавров, что переводится буквально: “Они думают, что я тупой”.


 

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