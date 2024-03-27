



Латвия продаст на торгах "Дом Москвы" в Риге, деньги пойдут Украине

Правительство Латвии решило продать на аукционе земельный участок в центре Риги и расположенный на нем "Дом Москвы", который ранее принадлежал правительству столицы РФ и был национализирован по решению Сейма. Об этом сообщает издание LSM.



"Дом Москвы" и земля под ним будут переданы Минфину, и тот позволит продать эту недвижимость на аукционе. Объект может быть продан только вместе: и дом, и земля. По кадастровым данным Государственной земельной службы, цена участка составляет 517 083 евро, а здания – 2 348 340 евро.



Средства, полученные на аукционе, планируют передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины.



В докладе, который рассмотрело правительство, подчеркивается, что объект, возможно, не удастся продать быстро.



11 января Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу рижского "Дома Москвы" в собственность государства.



До национализации "Дом Москвы" находился в подчинении структур, чьими фактическими владельцами являются глава Кремля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.



В МИД России заявили, что решение Сейма Латвии о национализации "Дома Москвы" в Риге не останется без ответа. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова пообещала "жесткие и крайне болезненные" для Латвии ответные шаги.



А в декабре прошлого года Служба госбезопасности Латвии проводила уголовно-процессуальные действия в "Доме Москвы" в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России.