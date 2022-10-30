



Лапид: "Я против любого сравнения с Холокостом"

Премьер-министр Яир Лапид раскритиковал депутата "Еш Атид" Рама Бен-Барака, который, высказываясь о возможности формирования правительства во главе с Биньямином Нетаниягу вместе с Итамаром Бен-Гвиром, заявил, что "Гитлер пришел к власти демократическим путем".



В интервью новостному сайту Walla Лапида спросили, считает ли он Нетаниягу, а также Бен-Гвира со Смотричем "опасными", как Гитлера.



"Нет. Я против любого сравнения с Холокостом. Для меня это неприемлемо. Это также неприемлемо для Рама. Это был действительно неудачный комментарий, и, конечно же, неверный", - заявил Лапид, отметив, что он является сыном человека, пережившего Холокост.